ТАСС: диверсанты могли покинуть Брянскую область

Очевидцы сообщили ТАСС, что «украинские‎ диверсанты» могли покинуть Брянскую область. Звуков стрельбы не слышно.

«На территории России никого из украинской группы уже нет, они все вышли. Сейчас идет поиск, возможно, оставшихся бойцов ВСУ на нашей территории»‎, — сказал собеседник агентства.

Украинская сторона назвала произошедшее провокацией. Ответственность на себя взял «Русский добровольческий корпус»‎.

Один из бойцов на видео командир «Русского добровольческого корпуса» Денис Капустин, передает «Вот так»‎. Вторым может быть Алексей Левкин.

«Важным историям»‎* один из бойцов «Русского добровольческого корпуса» рассказал, что его группа действительно заходила на территорию Брянской области.

«Я только что оттуда. Нас на этой задаче было 45 человек. Зашли, отсняли, сделали засаду на две БМП. Детей пострадавших я не видел. Но был один пострадавший погранец. Никаких заложников не брали», — заявил источник.

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал произошедшее провокацией.

*«Важные истории»‎ российские власти считают «нежелательной организацией»‎.