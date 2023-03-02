В Греции жители протестовали после аварии поездов

В Греции жители вчера вечером вышли на протесты к штаб-квартире железнодорожной компании Hellenic Train в Афинах. Они обвиняли правительство в приватизации компании, пишет AFP.

Около полуночи 1 марта пассажирский поезд, следовавший из Афин в Салоники, столкнулся с грузовым составом около города Лариса. Два вагоны уничтожило огнем, еще четыре сошли с рельсов. Погибли 46 человек, больше 100 ранены.

Дежурный по станции признал вину: он совершил ошибку и направил пассажирский поезд по тому же пути, что и грузовой.