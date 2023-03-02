Ответственность за события в Брянской области взял на себя «Русский добровольческий корпус»

«Русский добровольческий корпус» в своем Telegram опубликовал видеообращения. Они взяли на себя ответственность за происходящее в Брянской области и говорят о том, что пришли освобождать Россию от кровавого путинского режима.

Одно видео опубликовано в канале сообщества, второе показала ASTRA. Мужчины на видео говорят о том, что сейчас распространяются фейки об украинских диверсантах, которые убили детей, взяли заложников.

«Русский добровольческий корпус» пришел в Брянскую область, чтобы показать соотечественникам, что надежда есть, что свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом», — сказали они.

На втором видео другие мужчины призывают взять оружие и бороться с путинским режимом.

«Мы пришли сюда не как ДРГ, а как освободительная армия на свою родную землю. В отличие от путинской армии палачей и насильников, мы не воюем с мирными гражданами. Призываем взять оружие и бороться с путинским кремлевским кровавым режимом. Нет кремлевскому тирану!»‎ – говорят мужчины.

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Twitter, что это может быть провокация России.

«История с диверсионной группой Украины в России — классическая заведомая провокация. РФ хочет напугать свой народ, чтобы оправдать нападение на другую страну и растущую нищету после года войны. Партизанское движение в РФ становится все сильнее и агрессивнее. Бойтесь своих партизан…»‎ — написал Подоляк.