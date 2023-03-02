Максима Лыпканя перевели другую камеру

Ева Меркачева сообщила, что московского активиста Максима Лыпканя перевели в другую камеру СИЗО-7. Предыдущие сокамерники угрожали ему расправой и выбрили ирокез.

Меркачевой об этом сообщил ФСИН в ответ на запрос. В новой камере, по их словам «адекватные взрослые сокамерники»‎.

«Он сам ни на что не жалуется сейчас. Спасибо всем неравнодушным»‎, — написала Меркачева.

Максима Лыпканя подозревают в распространении «фейков»‎ об армии. В годовщину боев в Украине он пытался согласовать митинг «Год ада»‎. Мэрия отказала, но это решение он решил обжаловать в суде. Суд поддержал городские власти. На Максима завели уголовное дело.