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#Новости

Максима Лыпканя перевели другую камеру

02.03.2023

Над ним издевались сокамерники: выбрили ему ирокез и угрожали

Ева Меркачева сообщила, что московского активиста Максима Лыпканя перевели в другую камеру СИЗО-7. Предыдущие сокамерники угрожали ему расправой и выбрили ирокез. 

Меркачевой об этом сообщил ФСИН в ответ на запрос. В новой камере, по их словам «адекватные взрослые сокамерники»‎.

«Он сам ни на что не жалуется сейчас. Спасибо всем неравнодушным»‎, — написала Меркачева. 

Максима Лыпканя подозревают в распространении «фейков»‎ об армии. В годовщину боев в Украине он пытался согласовать митинг «Год ада»‎. Мэрия отказала, но это решение он решил обжаловать в суде. Суд поддержал городские власти. На Максима завели уголовное дело. 


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