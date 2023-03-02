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#Новости

Полиция в Израиле разогнала протестующих светошумовыми гранатами

02.03.2023

Многотысячные митинги против судебной реформы продолжаются в стране несколько недель

AFP сообщило, что полиция разогнала протестующих в Тель-Авиве светошумовыми гранатами. Задержано было не меньше 39 человек, после того как демонстранты перекрыли несколько городских улиц. 

Помимо светошумовых гранат митингующих разгоняют подразделения конных офицеров, а также с помощью водометов. Нетаньяху поддержал действия полиции, по его словам, протестующие «пересекли красную черту»‎, передает AP.

«Право устраивать демонстрации — это не лицензия на то, чтобы погружать страну в анархию. Мы не позволим нарушать законы и творить насилие — ни в Хаваре, ни в Тель-Авиве, ни где бы то ни было»‎, — сказал он.

Jerusalem Post писало, что протестующие заблокировали несколько улиц, на одной из которых пришлось «спасать»‎ жену Нетаньяху Сару: она была в парикмахерской, заблокированной демонстрантами. 

«Страна в огне, а Сара делает стрижку. Позор!»‎ — кричали граждане. 

Митингующие несколько недель выступают против судебной реформы. Противники нового закона кабинета Беньямина Нетаньяху настаивают, что усиление роли Кнессета при назначении судей и одновременно уменьшенные права на отклонение законов судом ударит по демократии в стране. Нетаньяху и его сторонники считают, что реформа позитивно отразится на бизнесе.

Закон окончательно еще не принят. В первом чтении реформу одобрил Кнессет 21 февраля. Протесты начались в начале месяца: США призывали власти Израиля прислушаться к митингующим.  

Фото: Reuters 

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