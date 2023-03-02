Полиция в Израиле разогнала протестующих светошумовыми гранатами

AFP сообщило, что полиция разогнала протестующих в Тель-Авиве светошумовыми гранатами. Задержано было не меньше 39 человек, после того как демонстранты перекрыли несколько городских улиц.
Помимо светошумовых гранат митингующих разгоняют подразделения конных офицеров, а также с помощью водометов. Нетаньяху поддержал действия полиции, по его словам, протестующие «пересекли красную черту», передает AP.
«Право устраивать демонстрации — это не лицензия на то, чтобы погружать страну в анархию. Мы не позволим нарушать законы и творить насилие — ни в Хаваре, ни в Тель-Авиве, ни где бы то ни было», — сказал он.
Jerusalem Post писало, что протестующие заблокировали несколько улиц, на одной из которых пришлось «спасать» жену Нетаньяху Сару: она была в парикмахерской, заблокированной демонстрантами.
«Страна в огне, а Сара делает стрижку. Позор!» — кричали граждане.Митингующие несколько недель выступают против судебной реформы. Противники нового закона кабинета Беньямина Нетаньяху настаивают, что усиление роли Кнессета при назначении судей и одновременно уменьшенные права на отклонение законов судом ударит по демократии в стране. Нетаньяху и его сторонники считают, что реформа позитивно отразится на бизнесе.
Закон окончательно еще не принят. В первом чтении реформу одобрил Кнессет 21 февраля. Протесты начались в начале месяца: США призывали власти Израиля прислушаться к митингующим.
Фото: Reuters