Полиция в Израиле разогнала протестующих светошумовыми гранатами

AFP сообщило, что полиция разогнала протестующих в Тель-Авиве светошумовыми гранатами. Задержано было не меньше 39 человек, после того как демонстранты перекрыли несколько городских улиц.

Помимо светошумовых гранат митингующих разгоняют подразделения конных офицеров, а также с помощью водометов. Нетаньяху поддержал действия полиции, по его словам, протестующие «пересекли красную черту»‎, передает AP.

«Право устраивать демонстрации — это не лицензия на то, чтобы погружать страну в анархию. Мы не позволим нарушать законы и творить насилие — ни в Хаваре, ни в Тель-Авиве, ни где бы то ни было»‎, — сказал он.

Jerusalem Post писало, что протестующие заблокировали несколько улиц, на одной из которых пришлось «спасать»‎ жену Нетаньяху Сару: она была в парикмахерской, заблокированной демонстрантами.

«Страна в огне, а Сара делает стрижку. Позор!»‎ — кричали граждане.