Во Вьетнаме выбрали нового президента

Reuters сообщил, что Национальное собрание Вьетнама в четверг избрало Во Ван Тхыонга новым президентом страны. Его предшественник Нгуен Суан Фук подал в отставку в январе 2023 года из-за коррупционного скандала, в котором оказались замешаны высшие должностные лица.

Во Ван Тхыонгу 52 года, его выдвинула правящая Коммунистическая партия. Он начал карьеру в коммунистической партии еще в студенчестве. Роль президента во Вьетнаме по большей части церемониальная, но это один из четырех высших политических постов в стране.

Нгуен Суан Фук неожиданно подал в отставку в январе. Партия обвинила его в коррупционных «нарушениях и правонарушениях» со стороны подконтрольных ему должностных лиц. Тхыонг заявил, что будет «решительно» продолжать борьбу с коррупцией.