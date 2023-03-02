В Комсомольске-на-Амуре задержали обвиняемого в госизмене

РИА Новости сообщили, что в Комсомольске-на-Амуре задержали мужчину по обвинению по делу о «госизмене»‎ (ст. 275 УК РФ). По версии ФСБ, по заданию украинской разведки он передавал данные о военных объектах в регионе.

Данные о военных объектах якобы требовались Киеву для организации «диверсионно-террористических актов, ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами в районах погрузки, содержания и путях следования военной техники».

При этом он сам, по версии следствия, предложил свои услуги и связался с украинской разведкой в интернете.