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#Новости

В Комсомольске-на-Амуре задержали обвиняемого в госизмене

02.03.2023

По версии ФСБ, он передавал информацию украинской разведке о военных объектах в Хабаровском крае

РИА Новости сообщили, что в Комсомольске-на-Амуре задержали мужчину по обвинению по делу о «госизмене»‎ (ст. 275 УК РФ). По версии ФСБ, по заданию украинской разведки он передавал данные о военных объектах в регионе. 

Данные о военных объектах якобы требовались Киеву для организации «диверсионно-террористических актов, ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами в районах погрузки, содержания и путях следования военной техники».

При этом он сам, по версии следствия, предложил свои услуги и связался с украинской разведкой в интернете. 


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