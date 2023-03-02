Учитель, которая донесла на дочь Алексея Москалева из-за рисунка, уволилась из школы

В Тульской области, в городе Ефремов уволилась учительница, которая донесла на шестиклассницу Машу из-за антивоенного рисунка, пишет «7*7»‎. Против ее отца возбудили дело о «дискредитации»‎ армии (ст.280.3 УК). Мужчину арестовали, а девочку отправили в приют.

Шестиклассница нарисовала рисунок еще в апреле 2022 года на уроке ИЗО. Учительница Нина Воробьева рассказала о рисунке директору, а потом в школу за девочкой приехала полиция. Журналисты хотели поговорить с Воробьевой, но вскоре после инцидента она ушла на пенсию.

Отца девочки обвинили в «дискредитации армии»‎, в конце декабря ФСБ провели с ним беседу. ФСБшники избили его и угрожали, что заберут дочь.