Состояние Владимира Кара-Мурзы* в карцере серьезно ухудшилось

Адвокат Вадим Прохоров рассказал, что в карцере состояние здоровья Владимира Кара-Мурзы* серьезно ухудшилось. Это связано с последствиями отравлений.

В карцер СИЗО «Водник»‎ политика отправили 21 февраля из-за того, что он прилег после отбоя. На третий день пребывания во Владимире Кара-Мурза* начал терять чувствительность правой ступни, а потом — и левой. Онемение связано с двумя отравлениями, после которых он долго восстанавливал двигательные навыки.

«В результате у него развилась периферическая полинейропатия — как последствие двух тяжелейших отравлений»‎, — объяснил адвокат.

Кара-Мурза* написал соответствующее заявление начальнику СИЗО. Он требует провести ему обследование у невропатолога.

Владимира Кара-Мурзу* отправили под арест в апреле 2022 года за «фейки»‎ об армии. Сейчас против него возбудили еще несколько лет, в том числе о «госизмене»‎.

*Владимира Кара-Мурзу Минюст России считает «иноагентом»‎.