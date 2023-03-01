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#Новости

Пригожин снова обратился к Володину: он считает, что «дискредитировать»‎ командиров Минобороны и ЧВК можно

01.03.2023

Это он назвал «публичной и конструктивной критикой»‎

Создатель ЧВК «Вагнер»‎ Евгений Пригожин снова обратился к председателю Госдумы Вячеславу Володину. Он считает, что под новые поправки о «дискредитации»‎ не должны попадать высшие чиновники Минобороны и главы «добровольческих формирований»‎. 

«Публичная и конструктивная критика»‎, по его мнению, необходима для обеспечения гласного и ответственного исполнения ими своих полномочий, а также может позволить привлечь их к ответственности. 

Володин сообщил об ужесточении статей УК и КоАП о «дискредитации»‎ сегодня. Принять поправки должны 14 марта — на этот день назначено третье чтение. По нескольким статьям увеличиваются сроки наказания в том числе за «дискредитацию добровольцев»‎.



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