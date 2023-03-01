На Надежду Толоконникову возбудили уголовное дело об «оскорблении чувств верующих»‎

Юрист Павел Чиков сообщил, что против одной из основательниц группы Pussy Riot Надежды Толоконниковой возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих (ч.1 ст.148 УК). Поводом стали посты в соцсетях.

Дело возбудили в Москве, а расследованием занимается Мещанский межрайонный отдел СКР. По делу провели несколько обысков.

Последние несколько лет Толоконникова живет в США.

В 2012 году ее, Марию Алёхину и Екатерину Самуцевич осудили за акцию в храме Христа Спасителя. Толоконникова вышла на свободу в 2013 году. После этого «оскорбление чувств верующих» криминализировали дополнениями в УК.