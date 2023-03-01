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#Новости

На Надежду Толоконникову возбудили уголовное дело об «оскорблении чувств верующих»‎

01.03.2023

Поводом стали ее публикации в соцсетях

Юрист Павел Чиков сообщил, что против одной из основательниц группы Pussy Riot Надежды Толоконниковой возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих (ч.1 ст.148 УК). Поводом стали посты в соцсетях. 

Дело возбудили в Москве, а расследованием занимается Мещанский межрайонный отдел СКР. По делу провели несколько обысков. 

Последние несколько лет Толоконникова живет в США. 

В 2012 году ее, Марию Алёхину и Екатерину Самуцевич осудили за акцию в храме Христа Спасителя. Толоконникова вышла на свободу в 2013 году. После этого «оскорбление чувств верующих» криминализировали дополнениями в УК.



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