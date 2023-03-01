Лилии Чанышевой продлили арест сразу до августа 2023 года

Кировский районный суд Уфы начал рассматривать по существу дело против экс-главы штаба Навального* Лилии Чанышевой. Ее обвиняют в создании экстремистского сообщества, публичных призывах к экстремистской деятельности и участии в НКО, посягающей на права граждан. Сегодня суд закрыл все заседания, а арест Чанышевой продлили сразу до 14 августа.

Ее защитник рассказал SOTA, что ей так и не дали ознакомиться с материалами дела. Год и четыре месяца она находится под следствием: в это время ей запретили любое общение с близкими. Весь процесс, по его оценкам, займет несколько месяцев, а оправдание возможно только со сменой режима в России.

Следующее заседание состоится 14 марта.

*Штабы Навального признаны в России «экстремистской организацией»‎ и запрещены.