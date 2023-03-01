Наемник ЧВК «Вагнер»‎ рекламировал «службу по контракту»‎ среди старшеклассников

Любовь Соболь* рассказала в своем Telegram-канале, что в школу №183 к десятиклассникам проходил на беседу наемник ЧВК «Вагнер»‎. Он рекламировал «службу по контракту»‎, а после беседы ученики получили анкеты с логотипом ЧВК.

Запись «урока»‎ передал один из учеников. Наемник пришел в школу с оружием и предлагал показать пистолет школьникам.

«Раньше к нам уже приходили военные — один был без руки, поэтому мы даже не удивились. А этого «вагнера»‎ я чисто по приколу снял, он даже лицо боялся показать», — рассказывает он.

Анкеты, которые наемник предложил заполнить ученикам, он попросил передать классному руководителю. В опроснике, помимо разделов с контактными данными учеников и их родителей, были вопросы о том, есть ли родственники в недружественных странах, готовы ли дети защищать родину и по каким личным причинам. Также был вопрос о боевых навыках и физподготовке.

*Любовь Соболь Минюст России считает «иноагентом»‎.