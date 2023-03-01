Судья в Иваново распустил присяжных после вынесенного вердикта

Ивановский областной суд распустил присяжных после того, как они вынесли вердикт Сергею Волкову по делу о реабилитации нацизма (п.«в» ч.2 ст.354.1 УК РФ). Судья прочитал их вердикт, но не передал его на оглашение, объявив перерыв в судебном заседании. «Сетевые свободы»‎ пишут, что вероятно приговор присяжных был оправдательным: если они не могут договориться, то решение выносят в пользу обвиняемого.

Сергея Волкова судят из-за двух постов в Telegram 2021 года. По версии следствия, он отрицает факты Нюрнбергского трибунала и распространяет «фейки»‎ о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.

Волков писал, что Сталин «бросил» Ленинград и не меньше Гитлера виновен в развязывании Второй мировой войны. Эксперты признали что это противоречит «научной парадигме Великой Отечественной войны в российской историографии» и является попыткой опорочить высшее военно-политическое руководство СССР.

Присяжные вынесли приговор в прошлую пятницу.

«Они вышли из совещательной комнаты с заполненным опросным листом, однако судья, прочитав текст, отказался вернуть его старшине присяжных для провозглашения вердикта и отложил судебное заседание. Сегодня суд распустил коллегию присяжных из-за нарушения тайны совещательной комнаты»‎, — пишут юристы.

Один из сотрудников суда услышал, как кто-то из присяжных произнес: «Молодежь убедить не смогли — ничья».