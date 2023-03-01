Минобороны заявило, что предотвратило массированную атаку беспилотников

Минобороны России заявило, что предотвращена украинская массированная атака беспилотников на Крым.

«Шесть украинских ударных беспилотных средств было сбито средствами ПВО. Ещё четыре украинских беспилотных летательных аппарата — выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы. Жертв и разрушений на земле не допущено»‎, — сообщили в министерстве.

Советник президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не причастен к атакам по территории России. На брифинге пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что не верит в то, что атаки организовала не Украина.

Беспилотники вчера были в Подмосковье, Туапсе, Белгороде, Брянской области и Адыгее.