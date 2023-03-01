Пригожин заявил, что у ЧВК «Вагнер»‎ почти два десятка спутников

Создатель ЧВК «Вагнер»‎ Евгений Пригожин заявил, что его ЧВК не покупает спутниковые снимки у китайской компании Spacety Co. Ранее об этом говорил помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк.

Пригожин сказал, что необходимости в покупке спутниковых снимков у ЧВК нет.

«ЧВК «Вагнер» уже полтора года имеет почти два десятка спутников, часть из которых — радиолокационные, а остальные — оптические»‎, — сказал глава наемников.

США вторую неделю обвиняют Китай в предоставлении военной помощи России. Китай все заявления отвергает.