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Пригожин заявил, что у ЧВК «Вагнер»‎ почти два десятка спутников

01.03.2023

Так он опроверг слова о том, что ЧВК покупает спутниковые снимки у китайской Spacety Co

Создатель ЧВК «Вагнер»‎ Евгений Пригожин заявил, что его ЧВК не покупает спутниковые снимки у китайской компании Spacety Co. Ранее об этом говорил помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк.

Пригожин сказал, что необходимости в покупке спутниковых снимков у ЧВК нет. 

«ЧВК «Вагнер» уже полтора года имеет почти два десятка спутников, часть из которых — радиолокационные, а остальные — оптические»‎, — сказал глава наемников. 

США вторую неделю обвиняют Китай в предоставлении военной помощи России. Китай все заявления отвергает. 



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