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Алексея Москалева, отца шестиклассницы, нарисовавшей антивоенный рисунок, арестовали

01.03.2023

Дочь Алексей Москалев воспитывает один

UPD: 

«ОВД-Инфо»‎* сообщило, что полицейские задержали Москалева по дороге на работу. После его привезли домой и показали дочери Маше, что забирают отца. В квартиру к ней вызвали комиссию по делам несовершеннолетних. До приезда комиссии с Машей оставалась волонтер Елена Агафонова. Сейчас девочку временно отправили в детский приют в Ефремове.

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Марина Литвинович сообщила, что суд арестовал Алексея Москалева. На него завели уголовное дело о «дискредитации армии»‎, после того как его дочь-шестиклассница Маша нарисовала антивоенный рисунок. Москалев воспитывает дочь один и он боялся, что ее заберут в приют, если его арестуют. 

Донос на семью написали в школе: директор вызвала полицию прямо на уроки. Сам рисунок девочка нарисовала на уроке ИЗО в апреле прошлого года. Заданием было сделать рисунок российским военным: Маша нарисовала российский и украинский флаги, которые подписала «Слава Украине»‎ и «Нет войне»‎. Семью забрали в отдел полиции и составили на Москалева протокол о «дискредитации армии»‎, после суд назначил штраф. К рисунку добавили комментарий отца о российских военных в соцсетях. 

Через день девочку из школы забрали ФСБшники. Они проводили «беседу»‎ с семьей, рассказывали, как неправильно отец воспитывает дочь. Маша больше не могла ходить в школу, опасаясь нового визита силовиков. 

Под новый год у них дома прошел обыск. Мужчину увезли на допрос и избили. Против него возбудили уголовное дело о «дискредитации армии»‎ из-за поста в «Одноклассниках»‎.

Семья переехала из Ефремова Тульской области. Куда — «ОВД-Инфо»‎* не сообщал. По всей видимости, полиция нашла Москалевых.


*«ОВД-Инфо»‎ Минюст России считает «иноагентом»‎. 



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