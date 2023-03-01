Алексея Москалева, отца шестиклассницы, нарисовавшей антивоенный рисунок, арестовали

UPD:
«ОВД-Инфо»* сообщило, что полицейские задержали Москалева по дороге на работу. После его привезли домой и показали дочери Маше, что забирают отца. В квартиру к ней вызвали комиссию по делам несовершеннолетних. До приезда комиссии с Машей оставалась волонтер Елена Агафонова. Сейчас девочку временно отправили в детский приют в Ефремове.
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Марина Литвинович сообщила, что суд арестовал Алексея Москалева. На него завели уголовное дело о «дискредитации армии», после того как его дочь-шестиклассница Маша нарисовала антивоенный рисунок. Москалев воспитывает дочь один и он боялся, что ее заберут в приют, если его арестуют.
Донос на семью написали в школе: директор вызвала полицию прямо на уроки. Сам рисунок девочка нарисовала на уроке ИЗО в апреле прошлого года. Заданием было сделать рисунок российским военным: Маша нарисовала российский и украинский флаги, которые подписала «Слава Украине» и «Нет войне». Семью забрали в отдел полиции и составили на Москалева протокол о «дискредитации армии», после суд назначил штраф. К рисунку добавили комментарий отца о российских военных в соцсетях.
Через день девочку из школы забрали ФСБшники. Они проводили «беседу» с семьей, рассказывали, как неправильно отец воспитывает дочь. Маша больше не могла ходить в школу, опасаясь нового визита силовиков.
Под новый год у них дома прошел обыск. Мужчину увезли на допрос и избили. Против него возбудили уголовное дело о «дискредитации армии» из-за поста в «Одноклассниках».
Семья переехала из Ефремова Тульской области. Куда — «ОВД-Инфо»* не сообщал. По всей видимости, полиция нашла Москалевых.
*«ОВД-Инфо» Минюст России считает «иноагентом».