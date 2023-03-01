При столкновении поездов в Греции погибли 32 человека

В Греции поздно вечером во вторник 28 февраля столкнулись пассажирский и грузовой поезда. По данным Reuters, погибли 32 человека, 85 получили ранения. Причины аварии пока не называются.

Междугородний пассажирский поезд ехал из Афин в Салоники и недалеко от города Лариса, когда пассажирский поезд выходил из туннеля, столкнулся с грузовым поездом. Поезда шли навстречу друг другу по одному пути.

Из-за удара в нескольких пассажирских вагонах начался пожар. Первые два пассажирских вагона почти уничтожило огнем, сошли с рельсов еще четыре вагона.

«Мы слышали большой взрыв, (это было) 10 кошмарных секунд. Мы переворачивались в варгоне, пока не упали на бок ... потом была паника, огонь по кабелям (везде), огонь был стремительным, когда мы переворачивались, нас обжигало, огонь был справа и слева», — сказал Стергиос Миненис, 28-летний пассажир, выпрыгнувший из-под обломков.



