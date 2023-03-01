Жаловавшихся на угрозы от командования «ДНР»‎ иркутских мобилизованных могли отправить на штурм

«Люди Байкала»‎ сообщили, что после жалоб мобилизованных из Иркутской области их могли отправить на штурм Авдеевского укрепрайона. Губернатор Иркутской области обещал, что их переведут к «новому месту службы»‎.

В феврале 2023 года мобилизованные из Иркутской области 1439 полка обращались с тремя жалобами, в том числе к Путину и в военную прокуратуру. Они говорили, что командиры «ДНР»‎ угрожают им расстрелом и отправляют на штурм без артподдержки. Они просили перевести их из штурмовых групп в тероборону, как и было обозначено до начала службы. На фронте за них заступился один из замполитов: он говорил, что вчерашние сварщики не могут быть штурмовиками. Но его увезли в неизвестном направлении, и больше его никто не видел.

О том, что сегодня их отправили на штурм, сообщили сами мобилизованные, их родственники также подтвердили информацию.

«Вообще ничего не изменилось, хотя мы очень надеялись. Отправили 1 и 2 батальон. Мы ждали перевода [в тероборону], но нас никуда не переводят», — рассказали резервисты.