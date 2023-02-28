Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Центральную Азию

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с рабочим визитом в Казахстан. Здесь он планирует встретиться с официальными лицами всех пяти постсоветских государств. Он предостерег их от помощи России в обходе санкций. The New York Times пишет, что его визит — попытка снизить влияние Москвы на страны Центральной Азии, но у США в регионе могут возникнуть проблемы.

По информации «Голоса Америки»‎*, Блинкен выразил обеспокоенность тем, что через эти страны могут проходить маршруты по поставкам подсанкционных товаров в Россию. Он добавил, что США дают лицензии, чтобы дать время свернуть отношения с российскими компаниями, попашими под ограничения.

«Мы очень внимательно следим за соблюдением санкций и постоянно обсуждаем с рядом стран, включая наших партнеров по С5... экономические последствия войны», — сказал Блинкен.

Он подтвердил выделение 25 млн долларов на поддержку экономического роста: создание новых торговых маршрутов и помощь бизнесу в поиске новых экспортных рынков. Ранее региону уже выделили 25 млн долларов.

NYT добавляет, что его визит — попытка снизить влияние России в Центральной Азии. Блинкен будет призывать лидеров не помогать России уклоняться от санкций. На встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым он выразил приверженность территориальной целостности Казахстана. И Блинкен, и Токаев отметили готовность наращивать сотрудничество.

В среду Блинкен будет в Ташкенте. В администрации Байдена отмечают скептические замечания, сделанные некоторыми высокопоставленными чиновниками из Центральной Азии в отношении президента России Владимира Путина и его «спецоперации»‎. Но в регионе у США могут возникнуть сложности из-за близости Китая, с которым разногласия у Вашингтона в последнее время растут, в том числе по поддержке России и по позиции относительно боев в Украине.

*«Голос Америки»‎ Минюст России считает «иноагентом»‎.