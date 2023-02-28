Gulagu.net опубликовлаи новое видео из колонии, где держат Навального*

Правозащитники из Gulagu.net опубликовали новое видео из ИК-6 во Владимирской области, где держат Алексея Навального*. На нем одно из «нарушений»‎, за которое оппозиционера отправляют в ШИЗО — «нарушение формы одежды»‎.

Видео снято на служебный видеорегистратор начальника отряда ОВРсО капитана внутренней службы В.В.Зеленцова 5 августа 2022 года. Навальный* работал с подкатанными рукавами: это «грубейшее нарушение»‎ внутреннего распорядка.

На видео Зеленцов заходит в промзону. Алексей Навальный* сидит за швейной машинкой с подкатанными рукавами. Начальник отряда говорит, что должен написать об этом рапорт. Объяснения политика о том, что роба ему попросту мала — сотрудника колонии не интересуют.

Это «нарушение»‎ стало одним из поводов для отправки Навального* в ШИЗО. Правозащитники сообщили, что это не первое подобное видео из колонии и будут еще материалы.

Навальный* провел в ШИЗО почти половину срока в колонии. Это привело к серьезному ухудшению его здоровья. Обращения к Путину о том, чтобы администрация колонии перестала изолировать Навального отправляли медики, адвокаты и депутаты. Но во ФСИН — администрация президента перенаправила обращения адвокатов именно туда — отметили, что нарушений нет и все в рамках закона. Общественность и международные организации настаивают, что ФСИН создает для оппозиционера пыточные условия.

*Алексея Навального российские власти считают «террористом и экстремистом»‎.