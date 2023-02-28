Экс-президент Бразилии запустил свой мерч

Журналисты Reuters сообщили, что экс-президент Бразилии Жаир Болсонару запустил свой мерч, последовав, по всей видимости, примеру экс-президента США Дональда Трампа.

Болсонару, несмотря на обещания, так и не вернулся в Бразилию и находится в США. На родине его подозревают в подстрекательстве к массовым беспорядкам — его сторонники захватили несколько правительственных зданий в начале года, после инаугурации нового президента Лулу да Сильва. Вместе с Болсонару под подозрением несколько членов Конгресса, арестовали бывшего министра юстиции. Власти проверяют их причастность к протестам и финансированию сторонников Болсонару.

Мерч экс-президент планирует продавать на недавно запущенном сайте Bolsonaro Store. Он предлагает сувениры, пивные кружки, календари и разделочные доски с брендом — своей фамилией. Есть также деревянная статуэтка с его изображением и надписью «Наша мечта живее, чем когда-либо».

Покупки мерча подаются как инвестирование в политическое будущее Болсонару. Переход в мерч — это его последняя попытка направить успех своего кумира, бывшего президента США Дональда Трампа, на монетизацию своей поддержки. Бейсболки Трампа «Сделаем Америку снова великой» внесли весомый вклад в финансирование компаний Трампа, добавил Reuters.

Сын Болсонару Эдуардо сказал, что мерч — это не просто бизнес, а способ «сохранить в памяти все, что было сделано во время президентства».