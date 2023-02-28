Сокамерники выбрили ирокез и обещают «записать в петухи»‎ 18-летнего пацифиста Максима Лыпканя

18-летний московский активист Максим Лыпкань пытался согласовать митинг «Год ада»‎ на годовщину боев в Украине. Московские власти ему отказали, а силовики возбудили дело о «дискредитации армии»‎. Суд отправил молодого человека в СИЗО. Сейчас ему нужна помощь: над ним издеваются сокамерники, передает «ОВД-Инфо»‎*.

Об этом рассказал адвокат Максима Алан Качмазов. За антивоенные взгляды Максима хотят «записать в петухи»‎. Всего у него 12 сокамерников, которые никак не разделяют его взгляды. После словесных угроз они выбрили у него на голове ирокез. Адвокат уже подал жалобу в приемную ФСИН — правозащитники также просят помощи с воли.

Обыски у Максима Лыпканя прошли 21 февраля одновременно в квартире отца, друга и той, где он живет с бабушкой. Силовики пытались выбить дверь в квартиру бабушки. После они изъяли компьютер Максима и все работающие телефоны.

Несколькими днями ранее, после того как активист опубликовал отказ московских властей в проведении митинга, его задерживали и составили протокол о еще не прошедшем митинге: посчитали это организацией несогласованной акции. Но он не отступился и решил оспорить решение мэрии в суде. Суд ему также отказал. После этого появилось уголовное дело.

*«ОВД-Инфо»‎ Минюст России считает «иноагентом»‎.