Землетрясения в Турции и Сирии унесли жизни более 4700 человек

В Турции и Сирии продолжают ликвидировать последствия двух вчерашних землетрясений. По данным агентства «Анадолу»‎, в Турции погибли 3381 человек. В Сирии число погибших составило 1356 человек.

В Турции еще 20 436 человека получили ранения, в Сирии ранены 3419 человек. По словам вице-президента Турции Фуата Октая, из-под завалов удалось спасти 7840 человек. разрушено 5775 зданий. Около 338000 человек разместили в общежитиях. Жителей призывают пока не возвращаться домой из-за возможных повторных толчков.

В Турции объявили общенациональный траур на семь дней.

Вчера землетрясение произошло в 4:17 и 13:24 по местному времени. Мощность толчков была 7,7 и 7,6 баллов. После основных землетрясений было больше 100 афтершоков.

Фото: «Анадолу»