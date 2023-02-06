В России на 63% упали продажи автомобилей

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) выяснила, что продажи автомобилей в России упали на 63%. Из проданных машин больше половины пришлось на Lada, пишет «Коммерсант»‎. По словам экспертов — на рынке кризис предложения.

Эксперты отмечают, что январь всегда считается низким сезоном. Но в этом году после начала боев в Украине с российского рынка ушли нескольких крупных автопроизводителей, что серьезно уменьшило предложения на рынке.

Сейчас стабильные поставки есть только у китайских и российских брендов. Но последние так и не вернули до кризисную линейку. Запасы же европейских, японских и корейских марок исчерпываются.