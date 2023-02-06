«Сетевые свободы»‎: журналиста в Казани обвинили в «формировании ненависти к политикам»‎

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Idel.Реалии* сообщили, что Искандеру Ясавееву Вахитовский районный суд Казани назначил трое суток ареста. Поводом к преследованию стала его колонка «По-пацански или по-советски: почему Россия воюет?»

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В Казани рассматривают дело о «возбуждении ненависти или вражды»‎ (ст.20.3.1 КоАП РФ) в отношении журналиста Искандэра Ясавеева*. Юристы «Сетевых свобод»‎ сообщили, что его обвинили в «формировании ненависти к политикам»‎.

Экстремизм силовики обнаружили в его статье о возможных путях развития России. Эксперт обнаружил существование сплоченной социальной группы «политические деятели», к которым Ясавеев* имеет «явное негативное отношение»‎.

Филолог усмотрел в его высказываниях «использование коммуникативных средств для выражения угрозы в форме косвенного оправдания насилия со стороны «политических деятелей» в адрес россиян и мирового сообщества».

*Искандэра Ясавеева и Idel.Реалии Минюст России считает «иностранными агентами»‎.