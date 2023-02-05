В Краснодаре угрожают активисту: он фотографировал кладбище ЧВК «Вагнера»‎

В Краснодаре активисту Виталию Вотановскому начали угрожать, после того как он опубликовал фото кладбища ЧВК «Вагнер»‎. Как пишет «7*7»‎, его называли «сторонником Зеленского»‎, предлагают убить, а кто-то прифотошопил его фото на одну из могил. Назвавшийся представителем ритуального агентства предложил ему купить место на кладбище.

Вотановский публиковал фотографии свежих могил в своем канале «Титушки в Краснодаре». Он хотел показать, как быстро расширилось кладбище. После в местное издание поступили жалобы на активиста.

«Почему эту тварь, фотографирующую могилы усопших, еще не убили в Краснодаре? Наверное надо помочь», — написала одна женщина.

Вотановский рассказал, что после заметки в местной газете ему позвонили якобы из ритуального агентства. Они предложили купить место на кладбище со скидкой для использования в ближайшие два года. Фото на памятник обещали обработать в подарок. Когда Виталий сказал, что не собирается умирать, «ритуальщик» стал его уговаривать.

Активист считает, что к угрозам причастен член партии «Патриоты России» из Красноармейского района. Активист пока не планирует обращаться в полицию.