В России под санкциями оказались 9,8 тыс. компаний

«Коммерсант»‎ со ссылкой на сервис «Контур.Призма» сообщил, что за год число российских компаний под санкциями выросло вдвое: с 1,6 тыс. до 2,9 тыс. При этом с аффилированными юрлицами число подсанкционных предприятий составило 9,8 тыс.

По числу оказавшихся под санкциями лидируют столичные фирмы, а по сфере деятельности — научно-исследовательские предприятия и разработчики.

Больше всего санкции отразились на компания-экспортерах. По мнению ЦБ, даже если они переориентируются на работу с «дружественными»‎ странами, то экспорт может снизиться: из-за потери доступа к технологиям российская продукция теряет конкурентоспособность. Согласно данным опроса ЦБ, часть экспортеров уже сократила объемы поставок из-за рисков вторичных санкций. В 2023 году проблемы из-за них могут усугубиться, а каналы поставок придется отстраивать заново.



