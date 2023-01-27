Новые иноагенты: две организации и пять человек

Новыми «иностранными агентами»‎ сегодня стали две организации и пять человек. Как пишет «Коммерсант»‎, ООО «Философия ненасилия» и Фонд развития цифровых прав учредили признанные «иноагентами»‎ ранее Андрей Колесников и «Роскомсвобода»‎.

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