Новые иноагенты: две организации и пять человек

Новыми «иностранными агентами» сегодня стали две организации и пять человек. Как пишет «Коммерсант», ООО «Философия ненасилия» и Фонд развития цифровых прав учредили признанные «иноагентами» ранее Андрей Колесников и «Роскомсвобода».
Физлица в списке:
- Прусикин Илья Владимирович, солист группы Little Big;
- Журналист The Moscow Times Агумава Фидель Эдуардович;
- Омбадыков Эрдни Басан, представитель Далай-ламы в России, Монголии и странах СНГ;
- Кашапов Рафис Рафаилович, бывший политзаключенный;
- Серенко Дарья Андреевна, представитель Феминистского антивоенного сопротивления, фемактивистка.