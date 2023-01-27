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#Новости

Новые иноагенты: две организации и пять человек

27.01.2023

Организации, как объяснили в Минюсте, учредили «иноагенты»‎

Новыми «иностранными агентами»‎ сегодня стали две организации и пять человек. Как пишет «Коммерсант»‎, ООО «Философия ненасилия» и Фонд развития цифровых прав учредили признанные «иноагентами»‎ ранее Андрей Колесников и «Роскомсвобода»‎. 

Физлица в списке: 

  • Прусикин Илья Владимирович, солист группы Little Big;
  • Журналист The Moscow Times Агумава Фидель Эдуардович;
  • Омбадыков Эрдни Басан, представитель Далай-ламы в России, Монголии и странах СНГ;
  • Кашапов Рафис Рафаилович, бывший политзаключенный;
  • Серенко Дарья Андреевна, представитель Феминистского антивоенного сопротивления, фемактивистка. 


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