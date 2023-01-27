РКН нашел «недостоверную общественно значимую информацию»‎ на сайтах ЦРУ и ФБР

Роскомнадзор заблокировал сайты ЦРУ и ФБР. Как объяснили в ведомстве РБК, на них обнаружили материалы, «содержащие недостоверную общественно значимую информацию» и «дискредитирующие» армию.
Приостановлен доступ также к программе по борьбе с терроризмом Rewards for Justice («Вознаграждение за помощь правосудию»). В РКН отметили, что сайты принадлежат «госструктурам враждебных стран». А распространяемые материалы направлены на дестабилизацию обстановки в России.
Ранее власти планировали заблокировать сайт ООН. Но, по данным «ОВД-Инфо»*, военная прокуратура Владимира отказалась от своего же иска.
*«ОВД-Инфо» Минюст России считает «иностранным агентом».