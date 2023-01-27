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#Новости

РКН нашел «недостоверную общественно значимую информацию»‎ на сайтах ЦРУ и ФБР

27.01.2023

Сайт ООН военная прокуратура блокировать передумала

Роскомнадзор заблокировал сайты ЦРУ и ФБР. Как объяснили в ведомстве РБК, на них обнаружили материалы, «содержащие недостоверную общественно значимую информацию»‎ и «дискредитирующие»‎ армию. 

Приостановлен доступ также к программе по борьбе с терроризмом Rewards for Justice («Вознаграждение за помощь правосудию»). В РКН отметили, что сайты принадлежат «госструктурам враждебных стран»‎. А распространяемые материалы направлены на дестабилизацию обстановки в России.

Ранее власти планировали заблокировать сайт ООН. Но, по данным «ОВД-Инфо»‎*, военная прокуратура Владимира отказалась от своего же иска. 


*«ОВД-Инфо»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎. 



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