Потерпевший крушение вертолет принадлежал отряду, который перевозит первых лиц государства

В Московском аэропорту «Внуково»‎ вертолет Ми-8 получил повреждения рулевого винта, сообщило РИА «Новости». «Агентство»‎* обращает внимание, что спецотряд «Россия»‎, которой принадлежит вертолет, перевозит первых лиц государства и подчиняется управделами президента.

Лопасти вертолета зацепили землю. РИА «Новости» писало, что пассажиров в вертолете не было и никто не пострадал, однако позже появилась информация о возможных пострадавших. Среди причин аварии рассматривают версии об ошибке пилотирования или внезапном порыве ветра.

Спецотряд «Россия»‎ перевозит президента, премьер-министра России, спикеров Госдумы и Совета Федерации и других высших чиновников.

Крупная авария происходила с воздушными судами «России»‎ в 1999 году: самолет Ил-96 с Борисом Ельциным на борту зацепил самолет итальянских ВВС. Пострадавших не было, но оба самолета получили повреждения, итальянский борт не подлежал восстановлению. В 2005 году неполадки с тормозной системой были у самолета Ил-96 Владимира Путина в Финляндии.

*«Агентство»‎ российские власти считают «нежелательной организацией»‎.