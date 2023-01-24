Столтенберг раскритиковал Эрдогана за отказ поддержать членство Швеции в НАТО

Президент Турции Реджеп Эрдоган вчера заявил, что он не поддержит вступление Швеции в НАТО после акции протеста с сожжением Корана в Стокгольме. Генсекретарь Альянса Йенс Столтенберг раскритиковал это решение. Он добавил, что в странах НАТО уважают право на разные мнения и их выражение.

По информации Reuters, протесты прошли в субботу у посольства Турции в Стокгольме. Лидер датской ультраправой политической партии Hard Line Расмус Палудан, имеющий шведское гражданство, сжег Коран в том числе в знак протеста против вступления Швеции в Альянс.

«Те, кто допускает такое богохульство перед нашим посольством, больше не могут рассчитывать на нашу поддержку их членства в НАТО. Если вы так любите членов террористических организаций и врагов ислама и защищаете их, то мы советуем вам искать их поддержку для безопасности ваших стран», — сказал Эрдоган.

Глава НАТО Йенс Столтенберг раскритиковал его позицию. Как передает DW*, он указал на то, что свобода самовыражения и свобода мнений не являются незаконными в странах Альянса. Правительство Швеции осудило эту акцию ультраправых, добавил он.

«Эти неподобающие действия не являются автоматически незаконными»‎, — сказал Столтенберг.

Из-за акции Турция отменила визит министра обороны Швеции в Анкару, запланированный на 27 января.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО вскоре после начала боев в Украине. Они обосновывали это решение необходимостью большей безопасности. До сих пор не согласились на вступление Швеции в Альянс только Турция и Венгрия. При этом заявку должны одобрить все члены НАТО.

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