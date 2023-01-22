Экс-директора колледжа в Новосибирске обвинили в том, что он «прививает ребенку ценности пацифизма»

«Медиазона»‎* сообщила, что на бывшего директора Новосибирского городского открытого колледжа Сергея Чернышова написали донос уполномоченному по правам ребенка Надежде Болтенко. Доносчику не понравилось, что он «прививает ребенку ценности пацифизма» своему ребенку и позволяет использовать российский флаг со словами «Нет войне»‎.

«Помогите, Надежда Николаевна, ребенок погибает!»‎ — закончил письмо доносчик.

Теперь семью проверит прокуратура, полиция и комиссия по делам несовершеннолетних.

«Надежда Николаевна молодец. Надежду Николаевну не сильно волнует, что конторы типа областного Центра патриотического воспитания делают из детей милитаризированных зомби. Конечно, пацифизм куда опаснее»‎, — рассказал Чернышов.

Экс-директор колледжа не стал проводить «воспитательную работу» со студентами, задержанными на акциях протеста. После он уволился из-за разногласий с руководством.

*«Медиазону»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.