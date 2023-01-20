На встрече на базе «Рамштайн»‎ не согласовали поставки немецких танков

Сегодня в Германии на базе «Рамштайн»‎ состоялась восьмая встреча, посвященная помощи Украине. Германию всю неделю призывали утвердить поставку Киеву танков Leopard, но достичь соглашения об этом сегодня не удалось. Но накануне 10 стран объявили, что предоставят беспрецедентную помощь вооружением.

Как пишет «Суспильне»‎, во встрече участвовали глава Пентагона Ллойд Остин, министры обороны Украины Алексей Резников и Германии Борис Писториус. Последний вступил в должность на этой неделе — он сменил на посту Кристину Ламбрехт, которую критиковали за нерешительность в предоставлении помощи Киеву.

Глава Пентагона заверил Киев в том, что поддержка продолжится столько, сколько потребуется. Сегодня утром США объявили об утверждении 30-го пакета помощи Киеву на 2,5 млрд долларов. В него вошли машины пехоты, бронированные машины и боеприпасы, сообщали в Минобороны.

«Путин думал, что Украина просто развалится, а мир отвернется от нее. Но он не рассчитывал на мужество украинского народа и мастерство украинских военных. И он не рассчитывал на вас»‎, — цитирует Остина DW*.

Киев ожидал прорыва в поставках новейших систем вооружения и создании танковой коалиции. Но, по данным «Суспильне»‎, по поставкам танков с представителями НАТО договориться не удалось. Писториус сказал, что решение по ним может быть принято единогласно, и не только Германия затягивает его. Однако он заверил, что окончательное решение примут в ближайшем будущем, и оно будет зависеть от канцлера Германии Олафа Шольца.

При этом еще до встречи в «Рамштайн» 10 стран объявили, что доведут помощь Украине до беспрецедентного уровня. С такими заявлениями выступили Великобритания, Польша, Латвия, Литва, Эстония, Словакия, Чехия, Нидерланды, Дания и Германия, передает DW*. Помощь будет включать обучение украинских военных, ремонт техники, поставки боеприпасов, самоходных гаубиц, БМП, беспилотников, переносных зенитных ракетных комплексов, вертолетов, танков Challenger 2. Несколько стран отправят гранатометы, боеприпасы, артиллерийские снаряды, пулеметы, беспилотники.

*DW Минюст России считает «иностранным агентом»‎.