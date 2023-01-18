Как прекратить войну в 2023 году?

Stockholm Center for Eastern European Studies

Курт Волкер

Большинство западных политических прогнозов 2022 года по войне в Украине оказались ошибочными. Вступая в 2023 год, Западу должен по-новому взглянуть на войну, а также на свою политику, и сделать для себя стратегические выводы. Если кратко, то пока продолжается война, безопасности в Европе не будет. Чтобы обеспечить свою безопасность в будущем, Запад должен помочь Украине добиться победы – и чем скорее, тем лучше.

Наступил 2023 год, но Россия не проявляет никакого желания прекратить своей войну. Президент Путин продолжает выдвигать надуманные и нереалистичные требования «денацификации» и «демилитаризации» Украины и продвигает аннексию украинских территорий. Он готов сесть за стол переговоров только в том случае, если они будут вестись с Соединенными Штатами (и, возможно, другими странами Запада), а не с Украиной, и только с целью принятия его требований. Чтобы добиться своего, он намеренно наносит удары по украинской гражданской инфраструктуре электро- и водоснабжения, рассчитывая вызвать гуманитарный кризис, который заставит Запад надавить на Киев с целью прекращения войны.

Однако, несмотря на эскалацию требований, у России остается все меньше возможностей на них настаивать. В ходе войны Россия значительно истощила свои вооруженные силы, включая личный состав, тяжелую технику, боеприпасы, ракеты и многое другое. Она отправляет необученных и плохо экипированных новобранцев на фронт, где армия несет большие потери. Российские войска не в состоянии захватить новые территории и не смогли удержать уже захваченные, включая районы, которые, как утверждает Россия, «присоединились к России». Россия зависит от закупок вооружения у Ирана и ищет поддержки в Северной Кореи и Беларуси – едва ли сильных и решительных союзников. Российские ракетные и беспилотные атаки на Украину продолжаются, но с все меньшим воздействием, поскольку Украина улучшает свою ПВО.

В феврале большинство экспертов полагали, что Россия быстро разгромит Украину. Это предсказание, как и многие другие, сделанные в течение следующих нескольких месяцев, оказались ошибочными. Украинцы сражались и выстояли. Российская армия оказалась гораздо менее боеспособной, дисциплинированной и мотивированной, чем считалось ранее. Украинская армия оказалась намного лучше обученной, более инновационной и мотивированной, чем ранее считалось. Украинское население оказалось удивительно стойким, и это вдохновило весь мир. Путин оказался плохо информирован и гораздо менее компетентен как лидер, чем ожидалось.

Сейчас уже очевидно, что нет никакой вероятности того, что Россия сможет достичь своих целей в Украине. И наоборот, существует большая вероятность того, что Украина сможет достичь своих целей по восстановлению суверенитета и территориальной целостности. Поэтому Запад должен принимать свои решения с расчетом на ускорение достижения этой цели с наименьшими страданиями и человеческими жертвами.

Вот девять уроков, которые Запад должен извлечь из войны России против Украины:

При Путине Россия открыто взяла на вооружение фашистскую и империалистическую идеологию, с помощью которой она оправдывает агрессию и военные преступления



И это делает ее угрозой для всей Европы. Если Россия победит Украину, путинизм продолжит определять российскую политику, а такие страны, как страны Балтии, Польша, Швеция и Финляндия, станут потенциальными объектами нападений в будущем. Чтобы Европа была в безопасности, путинизм должен быть побежден, а российские войска изгнаны из Украины. Как и в случае с Германией и Японией после Второй мировой войны, по окончании этой войны Россия должна принять на себя ответственность за преступления, совершенные режимом Путина, и согласиться в будущем жить в пределах своих границ.

Украина никогда добровольно не уступит России своих территорий, и на нее нельзя оказывать давление. Любая украинская земля, которую сейчас контролирует Россия, – это земля, где украинцев могут пытать, казнить и преследовать, как мы видели в Буче, Ирпене, Херсоне и других местах. Украинцы не оставят своих соотечественников на произвол судьбы – и было бы предосудительно, если бы кто-то на Западе предложил им сделать это. Как заявил президент Зеленский, любые переговоры с Россией должны быть основаны на полном выводе российских войск, возмещении Украине ущерба, нанесенного Россией, судебном преследовании российских военных преступлений и предоставлении Украине гарантий безопасности от будущей российской агрессии.

Крым был «присоединен» к России всего восемь лет назад. Запад не должен поддаваться на путинскую дезинформацию о том, что Крым – или другие регионы Украины – всегда был российским. Крым имеет тысячелетнюю историю, которая начинается намного раньше того времени, когда он попал под контроль имперской России. В разное время он находился под греческим или турецким владычеством. Он был частью независимой Украины в течение 25 лет – и это гораздо дольше, чем время, прошедшее с момента недавней аннексии.

Поэтому Запад должен полностью поддержать изгнание российских войск со всей территории Украины, и не должен делать разницы между территориями, захваченными после 24 февраля 2022 года, и территорией, захваченной еще в 2014 и 2015 годах.

Украина имеет полное право наносить удары по военным целям на территории России. В конце концов, именно отсюда начинаются все нападения России на Украину. Последняя фаза российской агрессии направлена на то, чтобы лишить украинское население света, тепла, воды и пищи. Это варварство и преступление против человечества. Ракеты и дроны запускаются не с оккупированной Украины, а с российских кораблей в Черном море и российских самолетов, летающих над югом России и Каспийским морем. Все эти аэродромы, корабли и самолеты являются законными военными целями для Украины.

Учитывая необходимость победы Украины над Россией для европейской безопасности, у Запада нет причин вводить какие-либо ограничения на военную помощь. Запад по-прежнему отказывается предоставить Украине артиллерийские снаряды большой дальности, многоцелевые самолеты, современные танки, а также современные воздушные и морские беспилотники. Для таких ограничений нет никаких оснований. Избегать «провоцирования» Путина есть алгоритм политического мышления другой эпохи – когда с Россией можно было договориться, и она вела себя сдержанно, тогда значительный военный потенциал России не использовался для агрессии. Сегодня Россия использует все имеющиеся в ее распоряжении конвенциональные средства, чтобы уничтожить Украину. Единственно разумные действия перед лицом такой агрессии – предоставить Украине все необходимое для того, чтобы Россия потерпела поражение как можно скорее.

Путин не отступит, однако российские вооруженные силы не обладают достаточными возможностями для победы. Это ставит российских военных в невыгодное положение. Они несут огромные потери, страдают от болезней и переохлаждения. По мере того, как они гибнут, Путин бросает в бой еще больше необученных российских военнослужащих. Россия не в состоянии обеспечить их необходимым личным снаряжением, оборудованием для подразделений и материально-технической поддержкой. Преступления Путина против собственного народа уступают только его преступлениям против украинцев. Ради интересов России Запад должен помочь Украине выиграть войну как можно быстрее.

Запад должен значительно усилить информационную кампанию, направленную на российские военные и разведывательные службы, российское население и западное общественное мнение



Путинский режим будет продолжать извергать ложную информацию об Украине, Западе и самой войне. Хотя многие россияне знают, что не стоит доверять информации, контролируемой Кремлем, им не хватает четких мессиджей с Запада, которые необходимы для того, чтобы перестроить мышление россиян во время и после войны

Среди ключевых сообщений, которые должен передать Запад:

а) Запад не собирался нападать на Россию и не будет этого делать. Единственная угроза для России исходит от Путина и его войны против Украины.

б) Запад поддерживает стремление российского народа к свободе, миру, процветанию и безопасности, которые ему не смог предоставить режим Путина.

в) Ядерное оружие никогда не должно быть использовано. Любое применение ядерного оружия Россией будет иметь разрушительные последствия для российской армии.

Запад должен принять экономическую стратегию помощи Украине, равную его военной поддержке. Вместо того, чтобы просто покрывать огромный дефицит бюджета Украины, страны Большой семерки (включая ЕС) должны предпринять срочные действия, чтобы помочь возродить украинскую экономику. Замороженные активы российского Центрального банка должны быть конфискованы и использованы для восстановления Украины.

Как они уже договорились 12 декабря 2022 года, члены G7 должны назначить старших координаторов по восстановлению Украины. Суверенные государства должны обеспечить страхование рисков для инвесторов, чтобы покрыть акты войны, тем самым способствуя инвестициям в Украину. Украина должна стать поставщиком энергоносителей в ЕС, заменив Россию в качестве источника энергии. Акцент должен быть сделан на создании условий для инвестиций частного сектора и экономического развития, а не на централизации, государственном контроле и государственных предприятиях.

Когда война закончится, Украина должна стать частью ЕС и НАТО. ЕС уже предложил Украине статус кандидата в члены ЕС, но он должен ускорить переговоры о вступлении. Что касается НАТО, то решение Финляндии и Швеции стать членами НАТО является четким показателем того, что без НАТО в Европе не будет безопасности. Если Швеция и Финляндия делают такой выбор, мы не можем просить Украину (или Грузию) согласиться на меньший уровень безопасности.

С американской точки зрения, США не хотели бы давать гарантии безопасности Украины в одиночку – но они могли бы это сделать вместе с 32 другими странами. А с точки зрения Европы, является ли гарантия безопасности, в которой не участвуют Соединенные Штаты, действительно надежной? Согласились бы европейцы даже на такой риск, если бы Соединенные Штаты не участвовали? Очевидно, что единственное решение для Украины и Европы заключается в том, чтобы все были вместе – и это, в конце концов, является основополагающим принципом НАТО с момента ее создания.

Все эти наблюдения указывают на один и тот же вывод: будущее европейской безопасности зависит от будущего Украины. Если война Путина продолжится, то под угрозой окажется вся Европа. Но Украина, которая победит путинизм на фронте и отстоит демократию и безопасность для своего народа, обеспечит эти ценности и безопасность всей Европы.





Курт Волкер (Kurt Volker) – в 2008-2009 годах был послом США при НАТО, а в 2017-2019 годах - специальным представителем США на переговорах по Украине. Сейчас он заслуженный научный сотрудник Центра анализа европейской политики (Center for European Policy Analysis).