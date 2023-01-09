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#Новости

Путин внес в Госдуму законопроект об отказе России участвовать в конвенции о коррупции

09.01.2023

Россия подписала соответствующий документ в 1999-м году и ратифицировала в 2006-м

Пресс-служба Госдумы сообщила, что Владимир Путин внес на рассмотрение депутатов законопроект о денонсации конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. 

Конвенцию подписали в Страсбурге в 1999-м году и ратифицировали в 2006-м. Законопроект Путина стал ответом на прекращение членства России в Совете Европы и полноправного членства в Группе государств против коррупции (ГРЕКО). 

Россия теперь не может участвовать в обсуждении и принятии докладов и голосовать, но может продолжать участвовать в мониторинговых мероприятиях. В пояснительной записке назвали эти условия неприемлемыми и дискриминационными для России. 



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