Путин внес в Госдуму законопроект об отказе России участвовать в конвенции о коррупции

Пресс-служба Госдумы сообщила, что Владимир Путин внес на рассмотрение депутатов законопроект о денонсации конвенции об уголовной ответственности за коррупцию.

Конвенцию подписали в Страсбурге в 1999-м году и ратифицировали в 2006-м. Законопроект Путина стал ответом на прекращение членства России в Совете Европы и полноправного членства в Группе государств против коррупции (ГРЕКО).

Россия теперь не может участвовать в обсуждении и принятии докладов и голосовать, но может продолжать участвовать в мониторинговых мероприятиях. В пояснительной записке назвали эти условия неприемлемыми и дискриминационными для России.