Председатель Госдумы поддержал Пригожина и пообещал приравнять вагнеровцев к участникам боевых действий

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал создателя ЧВК «Вагнер»‎ Евгения Пригожина. По словам Володина, «на фронте все равны»‎ и хоронить их нужно с одними почестями.

«На фронте все равны: добровольцы, бойцы ЧВК, военнослужащие. Нельзя их разделять и когда речь идет о памяти героев, погибших за Родину. На всех должны распространяться нормы законов, которые касаются участников боевых действий. Если человек погиб, защищая нашу страну и ее граждан, региональные и местные органы власти должны сделать все, чтобы отдать ему последние почести, увековечить память, поддержать семью. По‑другому нельзя», — цитирует Володина пресс-служба Госдумы.

Он добавил, что соответствующие предложения подготовит комитет Госдумы по обороне.

Конфликт Пригожина с властями Санкт-Петербурга начался после того, как администрация Василеостровского кладбища отказалась хоронить погибшего завербованного в ЧВК «Вагнер»‎ заключенного. Пригожин требовал, чтобы его похоронили на Аллее Героев. К нему подключился глава «Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и конфликтов» Андрей Трошев — он писал обращение к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову. В администрации кладбища объясняли, что на Аллее Героев могут хоронить только тех, кто обладает статусом военнослужащего ВС РФ. После этого сообщалось, что администрация кладбища организовала Аллею Доблести, где будут хоронить вагнеровцев.