Судостроительный завод «Звезда» задержит на год сдачу танкеров для поставок газа

Судоверфь «Звезда»‎ не сможет выпустить в срок головной танкер Arc7 для компании «НОВАТЭК»‎, как и другие строящиеся суда. Задержка составит минимум год. Одной из причин эксперты называют проблемы с поставками судового оборудования, пишет «Коммерсант»‎.

Танкер Arc7 должен был быть готов к марту 2023 года. Его планировали использовать для перевозки газа в Азию по Севморпути: теперь часть поставок придется перенаправлять в Европу, поскольку там транспортное плечо короче, можно использовать танкеры другого ледового класса с тем же объемом погрузки.

Санкции против российского судостроения страны ЕС ввели в в марте. Запрещены поставки почти всей номенклатуры. Кроме того, у «Звезды»‎ недостаточно опыта судостроения для арктических условий, отмечает издание.