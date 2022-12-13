В Бурятии у школьников возьмут анализ ДНК: полиция ищет ученика, испортившего портреты ветеранов

В одной из школ столицы Бурятии Улан-Удэ у всех мальчиков планируют взять анализ ДНК. С его помощью полиция планирует найти того ученика, который испортил портреты ветеранов Второй мировой войны в Сквере пограничников.
Как рассказали «Люди Байкала», происшествие было 21 ноября. Неизвестный закрасил портреты черным цветом. Какая именно школа попадет под «эксперимент полиции», не сказано, но журналисты предполагают, что это может быть ближайшая к скверу школа № 41.
Полиция расследует дело о реабилитации нацизма и осквернении символов воинской славы (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ). Единственная улика силовиков — фломастер, который нашли на месте преступления. Такие же наборы фломастеров они увидели у школьников в ходе расследования.
На анализ ДНК должны дать согласие родители. Соответствующую просьбу от Следственного комитета получили родители мальчиков из 5-11 классов, так как найденные на месте преступления ДНК относятся к мужскому генотипу.