В Бурятии у школьников возьмут анализ ДНК: полиция ищет ученика, испортившего портреты ветеранов

В одной из школ столицы Бурятии Улан-Удэ у всех мальчиков планируют взять анализ ДНК. С его помощью полиция планирует найти того ученика, который испортил портреты ветеранов Второй мировой войны в Сквере пограничников.

Как рассказали «Люди Байкала»‎, происшествие было 21 ноября. Неизвестный закрасил портреты черным цветом. Какая именно школа попадет под «эксперимент полиции»,‎ не сказано, но журналисты предполагают, что это может быть ближайшая к скверу школа № 41.

Полиция расследует дело о реабилитации нацизма и осквернении символов воинской славы (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ). Единственная улика силовиков — фломастер, который нашли на месте преступления. Такие же наборы фломастеров они увидели у школьников в ходе расследования.

На анализ ДНК должны дать согласие родители. Соответствующую просьбу от Следственного комитета получили родители мальчиков из 5-11 классов, так как найденные на месте преступления ДНК относятся к мужскому генотипу.