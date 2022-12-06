Суд признал движение «Весна»‎* экстремистской организацией

Городской суд Санкт-Петербурга признал демократическое молодежное движение «Весна»* экстремистской организацией. По данным «Первого отдела», текст искового заявления не показали даже активистам. В самом движении обещают продолжать работу.
Активисты сообщили, что решение суда планируют обжаловать, пока оно не вступило в законную силу.
Прокурор считает, что инакомыслие и активная гражданская позиция — это экстремистская деятельность, которая ставит под угрозу безопасность россиян и даже страны, сообщили юристы. На самом иске стоит гриф «секретно», процесс проходил в закрытом режиме.
«Обвинения против нас абсурдны. Не секрет, что мы всегда выступали за мирный протест с целью демократических реформ, основанных на идеях свободы и принципах верховенства права. Мы действовали и будем действовать в рамках Европейской конвенции по правам человека и всегда рассматривали граждан и их благо как основную цель», — рассказали активисты движения.
Они обещают продолжить работу в России и за рубежом.
«Ничто не остановит нас на пути к нашей цели — закончить преступную войну и бессмысленное кровопролитие и спасти как можно больше жизней по обе стороны фронта», — добавили они в своем обращении.
*«Весну» Минюст России внес в реестр «иностранных агентов».