Суд признал движение «Весна»‎* экстремистской организацией

Городской суд Санкт-Петербурга признал демократическое молодежное движение «Весна»‎* экстремистской организацией. По данным «Первого отдела»‎, текст искового заявления не показали даже активистам. В самом движении обещают продолжать работу.

Активисты сообщили, что решение суда планируют обжаловать, пока оно не вступило в законную силу.

Прокурор считает, что инакомыслие и активная гражданская позиция — это экстремистская деятельность, которая ставит под угрозу безопасность россиян и даже страны, сообщили юристы. На самом иске стоит гриф «секретно»‎, процесс проходил в закрытом режиме.

«Обвинения против нас абсурдны. Не секрет, что мы всегда выступали за мирный протест с целью демократических реформ, основанных на идеях свободы и принципах верховенства права. Мы действовали и будем действовать в рамках Европейской конвенции по правам человека и всегда рассматривали граждан и их благо как основную цель»‎, — рассказали активисты движения.

Они обещают продолжить работу в России и за рубежом.

«Ничто не остановит нас на пути к нашей цели — закончить преступную войну и бессмысленное кровопролитие и спасти как можно больше жизней по обе стороны фронта»‎, — добавили они в своем обращении.

*«Весну»‎ Минюст России внес в реестр «иностранных агентов»‎.