Губернатор Белгородской области показал засечную черту и рассказал о наборе ополченцев

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал строящуюся в регионе засечную черту. Он также сообщил, что в области набирают отряды ополченцев.
Строительство засечной черты Гладков назвал «особо важной работой для обеспечения безопасности всех жителей». Строительство идет по графику. На снимках видны противотанковые сооружения и окопы.
О создании отрядов ополченцев жители региона просили с самого начала «спецоперации». По словам Гладкова, будет сформировано несколько таких подразделений.
«Формируем несколько батальонов тех, кто по состоянию здоровья или в рамках возраста не может быть призван вооруженными силами, но имеет боевой опыт и большое желание в случае необходимости встать на защиту своего родного дома и своей семьи», — рассказал Гладков.
Подготовку ведут опытные инструкторы. Ранее сообщалось, что участвовать в тренировках добровольцев будет ЧВК «Вагнер», но этого Гладков не уточнил.
«Опытные инструкторы, которые прошли большое количество локальных войн и имеют боевой опыт, проводят сейчас тренировки и боевое сплачивание отрядов на территории всех приграничных районов Белгородской области», — добавил он.
«Верстка» писала, что белгородское правительство отказало Евгению Пригожину в строительстве оборонительной линии на границе. Власти посчитали, что несколько миллиардов рублей — слишком дорогой проект для региона. Пригожин через несколько дней опроверг подготовку ополченцев в Белгородской области: по его словам, тренировки идут в Краснодарском крае.