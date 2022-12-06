Губернатор Белгородской области показал засечную черту и рассказал о наборе ополченцев

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал строящуюся в регионе засечную черту. Он также сообщил, что в области набирают отряды ополченцев.

Строительство засечной черты Гладков назвал «особо важной работой для обеспечения безопасности всех жителей»‎. Строительство идет по графику. На снимках видны противотанковые сооружения и окопы.

О создании отрядов ополченцев жители региона просили с самого начала «спецоперации»‎. По словам Гладкова, будет сформировано несколько таких подразделений.

«Формируем несколько батальонов тех, кто по состоянию здоровья или в рамках возраста не может быть призван вооруженными силами, но имеет боевой опыт и большое желание в случае необходимости встать на защиту своего родного дома и своей семьи»‎, — рассказал Гладков.

Подготовку ведут опытные инструкторы. Ранее сообщалось, что участвовать в тренировках добровольцев будет ЧВК «Вагнер»‎, но этого Гладков не уточнил.

«Опытные инструкторы, которые прошли большое количество локальных войн и имеют боевой опыт, проводят сейчас тренировки и боевое сплачивание отрядов на территории всех приграничных районов Белгородской области»‎, — добавил он.

«Верстка» писала, что белгородское правительство отказало Евгению Пригожину в строительстве оборонительной линии на границе. Власти посчитали, что несколько миллиардов рублей — слишком дорогой проект для региона. Пригожин через несколько дней опроверг подготовку ополченцев в Белгородской области: по его словам, тренировки идут в Краснодарском крае.



