Минобороны обвинило «киевский режим»‎ в атаках на аэродромы в Рязанской и Саратовской областях

Минобороны России признало атаки на военные аэродромы «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» Саратовской области. Удар по всей территории Украины стал ответом на этот «теракт»‎.

По версии Минобороны, на аэродромы утром были совершены «попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства»‎. Целью было выведение из строя дальней авиации.

Беспилотники летели на малой высоте и их перехватили. Два корпуса самолета получили незначительные повреждения «в результате падения и взрыва обломков реактивных беспилотников»‎. При этом трое военных получили смертельные ранения.

СМИ сообщали также о шести раненых. Минобороны настаивает, что пострадавших четверо.

«Несмотря на попытки киевского режима сорвать террористическим актом боевую работу российской Дальней авиации, сегодня около 15.00 часов (мск) по системе военного управления и связанным с ними объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины нанесен массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования. Цель удара достигнута. Все назначенные 17 объектов поражены»‎, — добавили в министерстве.

В ведомстве утверждают, что нарушили «переброску железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий»‎.