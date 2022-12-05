Минобороны обвинило «киевский режим»‎ в атаках на аэродромы в Рязанской и Саратовской областях

Минобороны России признало атаки на военные аэродромы «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» Саратовской области. Удар по всей территории Украины стал ответом на этот «теракт».
По версии Минобороны, на аэродромы утром были совершены «попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства». Целью было выведение из строя дальней авиации.
Беспилотники летели на малой высоте и их перехватили. Два корпуса самолета получили незначительные повреждения «в результате падения и взрыва обломков реактивных беспилотников». При этом трое военных получили смертельные ранения.
СМИ сообщали также о шести раненых. Минобороны настаивает, что пострадавших четверо.
«Несмотря на попытки киевского режима сорвать террористическим актом боевую работу российской Дальней авиации, сегодня около 15.00 часов (мск) по системе военного управления и связанным с ними объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины нанесен массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования. Цель удара достигнута. Все назначенные 17 объектов поражены», — добавили в министерстве.
В ведомстве утверждают, что нарушили «переброску железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий».