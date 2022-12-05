В Иране призывают к трехдневным забастовкам

The Guardian сообщает, что в Иране протестующие призвали к трехдневной забастовке и митингу на площади, чтобы усилить давление на власти.

Вчера генпрокурор страны сообщил, что, возможно, будет пересмотрен закон о ношении хиджаба, результат он обещал представить в течение одной-двух недель. Он добавил о роспуске «полиции нравов»‎. При этом сообщение о закрытии не подтвердило министерство внутренних дел: в нем сообщили, что это подразделение не находится в ведении Генпрокурора.

Протесты начались в середине сентября. Причиной стала смерть 22-летней Махсы Амини: ее задержала полиция нравов за «неправильное» ношение хиджаба. После отдела полиции она оказалась в реанимации, где умерла.

Власти подтвердили смерть около 200 протестующих и силовиков. Информагентство HRANA сообщало, что убито 470 человек, в том числе 64 несовершеннолетних. Арестованы больше 18 тыс. человек, нескольким протестующим вынесли смертные приговоры.

Роб Мэлли, специальный советник США по Ирану, заявил, что иранское руководство замкнулось в «порочном круге»‎ своим подавлением протестов. Мэлли отметил, что санкций будет вводиться все больше, а изолированность страны будет расти. Тегеран планировал консультироваться с Москвой в подавлении выступлений и поставке техники для разгона демонстраций. Россия, в свою очередь, усилила военно-техническое сотрудничество с Ираном.