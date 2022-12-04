284-й день боев: главное

В Киеве в субботу была заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. Как пишет ВВС, она заявила, что президент России Владимир Путин на самом деле не хочет переговоров. Такой вывод она сделала после реакции пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова о неприемлемых условиях: так спикер охарактеризовал предложение президента США Джо Байдена о выводе российских войск из Украины.

«Естественно, дипломатическое решение — это общая цель для всех, но нужен партнер, который этого хочет. И совершенно ясно, будь то атаки на энергетику, риторика или общая позиция Кремля, что Путин неискренен и не готов к этому»‎, — заявила Нуланд.

«Медиазона»‎* обратила внимание, что в прокремлевских Telegram-каналах начали распространять снимки с повешенными людьми. Сообщалось, что это были те, кто сотрудничал с ВСУ. На одном фото видно три тела, у каждого руки связаны за спиной, а на голове мешки. На груди повешена табличка: «Он передавал сведения врагу СМЕРШ». На втором фото два тела с табличками «Предатель украинского народа»‎.

«Луганщина. Как сообщают, висят коллаборанты из-за сотрудничества с ВСУ», — так подписал снимки основатель «Мужского государства»‎** Владислав Поздняков, опубликовавший фото.

The Insider *** рассказал, что украинские военные подняли первый украинский флаг на левом берегу Днепра. Видео опубликовал добровольческий отряд аэроразведки «Карлсон». По словам бойцов, теперь у ВСУ появился плацдарм для дальнейшего освобождения Херсонской области. Об этом в ночной сводке сообщали также аналитики Института изучения войны ( ISW ). Они считают, что если сообщение добровольцев подтвердится, то это может открыть возможности для дальнейшего продвижения ВСУ. В этом районе российские войска устанавливали оборонительные сооружения, ожидая наступления украинских войск.

В Мариуполе массово сносят многоэтажки. Разрушения видны на спутниковых снимках компании Maxar Technologies . Как сообщал городской совет Мариуполя, с тех пор как город заняли российские войска, пострадало 2257 многоквартирных домов — это 90% всего жилищного фонда. Снос домов украинский горсовет связывает с уничтожением следов военных преступлений российской армии. Минобороны РФ отрицает военные преступления.

Во время боев за Бахмут погибли пять добровольцев из Грузии. Ранен также командир отряда грузинских добровольцев. Информацию об этом подтвердил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. На Бахмут наступает ЧВК «Вагнер»‎. По словам Ермака, в городе ожесточенные бои, постоянно работает артиллерия.

Разведка Британии сообщила, что поддержка «спецоперации»‎ в российском обществе существенно снижается. В спецслужбе сослались на данные, полученные «Медузой»‎*: их собирала ФСО «для внутреннего использования»‎. Согласно этому исследованию, 55% россиян выступают за мирные переговоры с Украиной и только 25% заявляют о поддержке продолжения конфликта. Похожие результаты получили в октябрьском опросе. В апреле 2022 года около 80% россиян заявили о поддержке «спецоперации»‎. Несмотря на усилия российских властей по обеспечению повсеместного контроля над информационной средой, конфликт становится все более ощутимым для многих россиян после «частичной мобилизации». Учитывая, что Россия вряд ли добьется серьезных успехов на поле боя в ближайшие несколько месяцев, поддерживать даже молчаливое одобрение войны среди населения, вероятно, будет все труднее для Кремля.

Аналитики ISW считают, что с приходом зимы военные действия в Украине активизируются. При этом директор Национальной разведки США Аврил Хейнс считает наоборот: по ее словам, в ближайшие месяцы будет снижение интенсивности боев, а стороны проводят перегруппировку для наступления весной. В ISW считают, что почва замерзла, а значит можно будет шире использовать технику.

*«Медиазону»‎, «Медузу»‎ Минюст России считает «иностранными агентами»‎.

**«Мужское государство»‎ признано «экстремистской организацией».

***The Insider российские власти считают «нежелательной организацией».