В Кремле отрицают возможный вывод войск с Запорожской АЭС

Глава украинского «Энергоатома»‎ Петр Котин сообщил, что в Киеве видят признаки возможного вывода российских войск с территории Запорожской АЭС. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков эти данные опроверг, пишет РБК.

«Не нужно искать каких-то признаков там, где их нет и быть не может», — сказал Песков, комментируя слова Котина.

В военно-гражданской администрации Энергодара назвали сообщение о выводе российских войск «фейками»‎.

Российские войска контролируют территорию ЗАЭС с весны 2022 года. На прошлой неделе состоялись переговоры России и МАГАТЭ о создании защитной зоны вокруг ЗАЭС: последние недели станцию постоянно обстреливали. По мнению представителя МАГАТЭ, одного снаряда, попавшего в отработанное топливо, достаточно, чтобы получить эффект «грязной бомбы», признаки которой, считают в России, есть в Украине.