276-й день боев: главное

Власти Херсонской области сообщили, что регион за сутки 39 раз обстреляли российские войска. По словам главы местной ОВА Ярослава Янушевича, удары были по жилым кварталам Херсона, училищу, торговым зданиям. Помимо Херсона обстреляли Чернобаевку, Антоновку, Приднепровское, Никольское, Зеленовку и Музыковку.

Российское Минобороны сообщало об отражении атак в регионе.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито три беспилотных летательных аппарата в районе населенного пункта Красный Чабан Херсонской области. Кроме того, перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» в районе населенного пункта Мирное Херсонской области»‎, — указали в сводке министерства.

ВВС сообщила, что удары сегодня были по Часовому Яру в Донецкой области и Днепру. В Часовом Яре три человека получили ранения. В Днепре пострадали шесть человек. В обоих населенных пунктах есть разрушения жилых домов.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Киев прибыли главы правительств Бельгии Александр Де Кроо, Польши Матеуш Моравецкий и Литвы Ингрид Шимоните. В формате Люблинского треугольника они обсудили вопросы о помощи Украине и призвали к скорейшему созданию международного реестра ущерба в результате боев. Его будут использовать в судах против России.

Позже Зеленский сообщил о запуске проекта «Grain from Ukraine» в День памяти жертв Голодомора. По его словам, Бельгия уже согласилась участвовать в проекте. В его рамках страны ЕС будут покупать украинское зерно и передавать нуждающимся: Эфиопии, Судану, Южному Судану, Сомали, Йемену, Нигерии и Кении.

Как пишет «Экономическая правда»‎, на проект запланировано около 150 млн долларов. Участвовать в нем готовы 22 страны. Всего в Африку отправят 60 судов с зерном, не менее чем по 10 в месяц.

Минобороны России сообщило о четвертом за четыре дня обмене военнопленными. В Россию вернулись 9 военнослужащих, а в Украину 9 военных и трое гражданских: женщины и мужчина. Всего с 23 ноября обменяли 93 человек.

По мнению Института изучения войны (ISW), участившиеся обмены связаны с тем, что российское Минобороны пытается успокоить недовольство в связи с предыдущими неудачами в переговорах о возвращении пленных и критикой недостаточного внимания к ним. Однако аналитики считают, что частота обменов военнопленными за последние несколько дней сама по себе является перегибом.