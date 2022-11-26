276-й день боев: главное

- Власти Херсонской области сообщили, что регион за сутки 39 раз обстреляли российские войска. По словам главы местной ОВА Ярослава Янушевича, удары были по жилым кварталам Херсона, училищу, торговым зданиям. Помимо Херсона обстреляли Чернобаевку, Антоновку, Приднепровское, Никольское, Зеленовку и Музыковку.
Российское Минобороны сообщало об отражении атак в регионе.
«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито три беспилотных летательных аппарата в районе населенного пункта Красный Чабан Херсонской области. Кроме того, перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» в районе населенного пункта Мирное Херсонской области», — указали в сводке министерства.
ВВС сообщила, что удары сегодня были по Часовому Яру в Донецкой области и Днепру. В Часовом Яре три человека получили ранения. В Днепре пострадали шесть человек. В обоих населенных пунктах есть разрушения жилых домов.
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Киев прибыли главы правительств Бельгии Александр Де Кроо, Польши Матеуш Моравецкий и Литвы Ингрид Шимоните. В формате Люблинского треугольника они обсудили вопросы о помощи Украине и призвали к скорейшему созданию международного реестра ущерба в результате боев. Его будут использовать в судах против России.
Позже Зеленский сообщил о запуске проекта «Grain from Ukraine» в День памяти жертв Голодомора. По его словам, Бельгия уже согласилась участвовать в проекте. В его рамках страны ЕС будут покупать украинское зерно и передавать нуждающимся: Эфиопии, Судану, Южному Судану, Сомали, Йемену, Нигерии и Кении.
Как пишет «Экономическая правда», на проект запланировано около 150 млн долларов. Участвовать в нем готовы 22 страны. Всего в Африку отправят 60 судов с зерном, не менее чем по 10 в месяц.
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Минобороны России сообщило о четвертом за четыре дня обмене военнопленными. В Россию вернулись 9 военнослужащих, а в Украину 9 военных и трое гражданских: женщины и мужчина. Всего с 23 ноября обменяли 93 человек.
По мнению Института изучения войны (ISW), участившиеся обмены связаны с тем, что российское Минобороны пытается успокоить недовольство в связи с предыдущими неудачами в переговорах о возвращении пленных и критикой недостаточного внимания к ним. Однако аналитики считают, что частота обменов военнопленными за последние несколько дней сама по себе является перегибом.
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Замглавы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Михаил Чудаков сказал, что попадание ракеты в отработанное топливо на Запорожской АЭС может привести к эффекту «грязной бомбы». Как пишет «Коммерсант», такое топливо хранится в контайнментах, представляющих собой трехметровую бетонную стену, которая не противостоит артиллерийскому удару. Одного снаряда будет достаточно, чтобы получилась «грязная бомба». В МАГАТЭ говорили, что не нашли никаких признаков изготовления «грязной бомбы» в Украине: в возможной провокации с использованием такого оружия Киев обвиняла российская сторона.
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СБУ провели обыски в Черновицко-Буковинской епархии Московского патриархата, пишет ВВС. Это уже вторая серия обысков в религиозных учреждениях. На уходящей неделе следственные мероприятия были в Киево-Печерской лавре и монастырях Ровенской области. В СБУ сообщали, что нашли граждан России, людей с документами СССР, миллионы наличных и литературу, «пропагандирующую «русский мир» .
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Разведка Британии сообщила, что Россия снимает ядерные боеголовки со стареющих ядерных крылатых ракет и стреляет невооруженными боеприпасами по Украине. На снимках из открытых источников видны обломки явно сбитой крылатой ракеты воздушного базирования AS-15 KENT, разработанной в 1980-х годах для доставки ядерного оружия. Боеголовка, вероятно, была заменена балластом. Такая система по-прежнему будет наносить ущерб, но она вряд ли обеспечит точность удара. Россия почти наверняка надеется, что такие ракеты будут действовать как ложные цели и отвлекать украинскую систему ПВО. В любом случае эта импровизация подчеркивает уровень истощения российских запасов ракет большой дальности.
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Аналитики Института изучения войны (ISW) пишут, что российское руководство может распространять среди российских военнослужащих документ, в котором говорится, что России необходимо мобилизовать пять миллионов человек для победы в Украине. Однако это невыполнимая задача. Точно неясно, считает ли российское руководство эту цифру реальной целью. На то, что это вряд ли достижимо, указывает хаотичная мобилизация 300 тыс. человек. Вероятнее всего, этот документ в стиле советских отчетов о боевых действиях призван снять ответственность со стратегического руководства за неудачи в боях.