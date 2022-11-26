Мать мобилизованного из Приморья попросила вернуть сына домой

Мария Борунова из Приморского края записала видеообращение с просьбой вернуть мобилизованного старшего сына Дмитрия домой. Младший сын Марии Роман уже погиб в Украине под Павловкой, сообщили «7*7»‎.

Роману было 36 лет. У него остались два сына 6 и 12 лет. Его жене приходится вызывать скорую помощь почти каждый день из-за высокого давления. По словам Марии, она боится, что если с невесткой что-то случится, то она не сможет воспитать и вырастить детей одна.

Старшему сыну Боруновой Дмитрию 40 лет, сейчас он в Украине. У него две дочери 8 и 15 лет. Пенсионерка попросила вернуть его домой, чтобы он смог воспитать детей и племянников «достойными гражданами страны».