Жители поселка в Брянской области попросили их эвакуировать

Жители поселка Белая Березка в Брянской области написали коллективное обращение депутату областной думы от КПРФ Константину Павлову. Они просят переселить их в безопасное место, так как в приграничных районах участились обстрелы ВСУ, обратили внимание «7*7»‎.

Под обращением подписались больше 80 человек. Павлов направил свое депутатское обращение губернатору области Александру Богомазу и главе района.

Жители поселка, помимо переселения, ранее требовали установить блокпосты, усилить защиту населенного пункта, оборудовать подвалы домов, а детей отправить на отдых, чтобы как-то отвлечь их от происходящего, «поскольку они «уже кричат»‎ от звуков взрывов»‎, добавил Павлов. Часть проблем, утверждает депутат, удалось решить.