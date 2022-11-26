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#Новости

Жители поселка в Брянской области попросили их эвакуировать

26.11.2022

Коллективное обращение подписали 80 человек

Жители поселка Белая Березка в Брянской области написали коллективное обращение депутату областной думы от КПРФ Константину Павлову. Они просят переселить их в безопасное место, так как в приграничных районах участились обстрелы ВСУ, обратили внимание «7*7»‎.

Под обращением подписались больше 80 человек. Павлов направил свое депутатское обращение губернатору области Александру Богомазу и главе района. 

Жители поселка, помимо переселения, ранее требовали установить блокпосты, усилить защиту населенного пункта, оборудовать подвалы домов, а детей отправить на отдых, чтобы как-то отвлечь их от происходящего, «поскольку они «уже кричат»‎ от звуков взрывов»‎, добавил Павлов. Часть проблем, утверждает депутат, удалось решить.


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