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#Новости

В ЧВК «Вагнер»‎ заключенные подписывают заявления, запрещающие рассказывать об их местонахождении

26.11.2022

Из-за этого узнать, где они находятся, не могут даже родственники

«Важные истории»‎* рассказали, что завербованные в ЧВК «Вагнер» заключенные подписывают заявления, в которых запрещают сообщать об их местонахождении. Теперь получить информацию о том, где они находятся, не могут даже родные. 

О новом документе рассказал источник в ИК-2 в Челябинской области. По его словам, эти заявления использует администрация колонии, чтобы не отвечать на запросы родственников о местонахождении заключенных. 

Журналисты также получили одно из таких заявлений. В нем осужденный запрещает информировать «других лиц о своем местонахождении» со ссылкой на закон «О персональных данных». 

Юристы считают, что информация о местонахождении осужденного не относится к «персональным данным»‎. Поэтому такая мотивировка отказа неправомерна, и его можно обжаловать в вышестоящий орган ФСИН. 



*«Важные истории»‎ российские власти считают «нежелательной организацией»‎. 


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