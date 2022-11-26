В ЧВК «Вагнер»‎ заключенные подписывают заявления, запрещающие рассказывать об их местонахождении

«Важные истории»‎* рассказали, что завербованные в ЧВК «Вагнер» заключенные подписывают заявления, в которых запрещают сообщать об их местонахождении. Теперь получить информацию о том, где они находятся, не могут даже родные.

О новом документе рассказал источник в ИК-2 в Челябинской области. По его словам, эти заявления использует администрация колонии, чтобы не отвечать на запросы родственников о местонахождении заключенных.

Журналисты также получили одно из таких заявлений. В нем осужденный запрещает информировать «других лиц о своем местонахождении» со ссылкой на закон «О персональных данных».

Юристы считают, что информация о местонахождении осужденного не относится к «персональным данным»‎. Поэтому такая мотивировка отказа неправомерна, и его можно обжаловать в вышестоящий орган ФСИН.

*«Важные истории»‎ российские власти считают «нежелательной организацией»‎.