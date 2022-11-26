Лавров: «украинский народ будет освобожден от фашистских правителей»‎

Глава МИД России Сергей Лавров назвал очередные цели «спецоперации»‎. По его словам, необходимо «освободить украинский народ от нацистских правителей»‎. Ранее российские чиновники, в том числе Владимир Путин, отрицали смену власти в Украине как цель боевых действий.

Высказывание Лаврова прозвучало в документальном фильме на «России 24»‎.

«Украинский народ будет освобожден от фашистских правителей, он заслуживает жить в добрососедстве, дружбе, процветании рядом с его славянскими братьями»‎, — цитируют Лаврова РИА Новости.

С 24 февраля российские власти постоянно меняют декларируемые цели «спецоперации»‎. По словам Путина, Россия освобождает Донбасс, проводит «денацификацию»‎ Украины. После говорилось о необходимости спасения русскоязычного населения, создания условий для безопасности России. В Генштабе говорили, что необходимо создать сухопутный переход до Приднестровья. На прошлой неделе пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков утверждал, что в цепи «спецоперации»‎ не входит смена власти в Украине.